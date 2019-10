Bende hitst jongeren na gevechten op Instagram verder op: “Voor ons is het oorlog”

Na de tussenkomst van de politie bij vechtpartijen afgelopen weekend, lijken de problemen in de Gentse Rabotwijk allerminst van de baan. De Instagramaccount van de jongerenbende El Paso laat niets aan de verbeelding over: een wapen en een mes op een Turkse vlag, honderden jongeren op zoek naar een gevecht. “Voor ons is het oorlog”, zegt de beheerder.

