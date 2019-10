Aldi verkoopt petfles-kleren

Aldi lanceert een kledinglijn gemaakt uit gerecycleerde petflessen. Meer dan een half miljoen petflessen waren nodig om de ‘fles to fashion’-collectie te maken die vanaf zaterdag in de winkels ligt. Enkel in Nederland weliswaar, voor België zijn geen plannen om een kledinglijn uit te brengen.

“Uiteraard kijken we buiten de landsgrenzen naar trends en interessante producten en overwegen we zorgvuldig welke innovaties we onze klanten willen aanbieden. Momenteel betekent dat dat we de kledinglijn zoals deze bij Aldi Nederland wordt aangeboden, niet opnemen in ons tijdelijk assortiment”, zegt Dieter Snoeck, communicatieverantwoordelijke van Aldi België.

“Midden december hebben we bij Aldi België wel een tafelkleed dat voor 100 procent zal bestaan uit gerecycleerde petflessen. Per vierkante meter tafelkleed worden 43 petflessen gerecycleerd.” (nba)