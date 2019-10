Jambon al meteen uit de bocht: “Begrotingstabellen liggen op mijn bureau, maar ik geef ze niet aan oppositie”

Hij is amper twee dagen Vlaams minister-president, maar de eerste uitschuiver van Jan Jambon (N-VA) is een feit. Op een sponsordiner van de website Doorbraak.be, waar Jambon eregast was, verklapte hij donderdagavond dat hij de begrotingstabellen bewust achterhoudt voor de oppositie. “Ze liggen in een map op mijn bureau op het Martelaarsplein. Maar als de oppositie ze vraagt, neig ik ze niet te geven.”