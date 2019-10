Na spoedoperatie: Bernie Sanders zal deelnemen aan debat tussen Democratische kandidaten

De Democratische presidentskandidaat en senator Bernie Sanders heeft, een dag na zijn operatie, bevestigd dat hij zal deelnemen aan het volgende debat tussen Democratische kandidaten. De 78-jarige Sanders kreeg twee stents ingeplant om een blokkade in de slagader te behandelen.

Sanders’ campagneteam verspreidde woensdag de boodschap dat de presidentskandidaat zijn activiteiten “tot nader order” had opgeschort. Campagnewoordvoerder Joe Calvello bevestigde donderdag echter dat de senator van Vermont zal deelnemen aan het volgende televisiedebat, dat uitgezonden wordt op 15 oktober en plaatsvindt aan de universiteit in Ohio. Zijn campagneteam verklaarde voorts nog dat de 78-jarige Sanders in goede gezondheid verkeert na zijn ingreep.

Sanders werd dinsdag opgenomen in een ziekenhuis in Las Vegas, nadat hij op een verkiezingsbijeenkomst in Las Vegas pijn ter hoogte van het hart voelde. Na een onderzoek werd een blokkade in de slagader vastgesteld. Daarom werden bij een operatie twee stents ingeplant.

Bernie Sanders is een van de belangrijkste kandidaten voor de Democratische nominatie voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar, naast twee andere zeventigers: gewezen vicepresident Joe Biden (76) en senatrice Elizabeth Warren (70). Een gemiddelde van verschillende peilingen op de site RealClearpolitics leert dat Bernie Sanders momenteel de derde favoriet is (16,8%), na Elizabeth Warren (24%) en Joe Biden (26, 2%).

In 2016 had de linkse politicus in de strijd om de Democratische nominatie het onderspit moeten delven tegen Hillary Clinton.