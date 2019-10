Ben Weyts (N-VA) over uitschuiver Jambon: “Het is de heisa niet waard”

Volgens kersvers onderwijsminister Ben Weyts is er meer heisa dan nodig na de uitspraak van Jan Jambon, die donderdagavond verklapte dat hij de begrotingstabellen bewust achterhoudt voor de oppositie. “Ik denk dat de mensen vreemd staan te kijken naar al dit gedoe”, zei Weyts in ‘De Ochtend’ op Radio 1.

Op een sponsordiner van de website Doorbraak.be, verklapte Vlaams minister-president Jan Jambon donderdagavond dat hij de begrotingstabellen bewust achterhoudt. “Ze liggen in een map op mijn bureau op het Martelaarsplein. Maar als de oppositie ze vraagt, neig ik ze niet te geven”, klonk het triomfantelijk. Olie op het vuur voor de oppositie, die al sinds woensdag naar de begrotingscijfers vraagt zodat ze het debat over het regeerakkoord kunnen voeren. Het duurde dan ook niet lang voor de uitspraak op kritiek stootte van de kopstukken van Groen, SP.A, PVDA en Vlaams Belang. “Degoutant”, klonkt het verontwaardigd.

“Onze rekeningen kloppen”

Een overdreven reactie vindt kersvers minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). In een interview in ‘De Ochtend’ op Radio 1 zei hij dat de uitspraak van Jambon helemaal geen kwaad bloed hoeft te zetten. “Het is de heisa niet waard”, klonk het. “Jambon heeft dat inderdaad gezegd en het klopt dat we de begrotingstabellen hebben. Maar de grote cijfers, de krachtlijnen, bijvoorbeeld de investeringen, hebben we wel degelijk al gegeven.”

Waarom het dan niet mogelijk is al àlles aan de oppositie te geven? “Het vergt heel wat werk om dat alles logistiek in de begroting te gieten. Het is niet zomaar wat cijfertjes uit de mouw schudden. Ik begrijp dat er heel wat mensen graag debatteren, en we zullen hen ook die kans geven. We zullen alles in detail bespreken, maar wel in de commissie die daarvoor is opgericht. We will show the money, onze rekeningen kloppen.”

“We gaan straks opnieuw die cijfers opvragen, krijgen we die niet te zien, dan zal ik de oppositie vragen het halfrond te verlaten”, zegt Björn Rzoska (Groen) vrijdagochtend. Als dat effectief gebeurt, is er geen debat in het Vlaamse parlement. “Dat zullen we wel zien”, zegt Weyts. “Ik denk toch dat de mensen wat vreemd staan te kijken naar dit gedoe.”

