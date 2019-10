Oppositie dreigt halfrond te verlaten zonder begrotingstabellen op tafel: “Klein kind dat spelletjes speelt”

De oppositie dreigt ermee het halfrond te verlaten, nog voor een debat kan plaatsvinden. Reden daarvoor is de omstreden uitspraak van Jan Jambon die donderdagavond verklapte dat hij de begrotingstabellen wel degelijk heeft, maar niet wilt delen met de oppositie. “Is het niet meer dan logisch dat het Vlaams Parlement over alle cijfers beschikt?”, vraagt fractieleider van Groen Björn Rzoska zich af.

“We gaan straks opnieuw de begrotingstabellen opvragen. Als we die niet te zien krijgen, dan zal ik de oppositie vragen het halfrond te verlaten”, zegt Björn Rzoska (Groen) vrijdagochtend, als reactie op de omstreden uitspraak van Jambon. Die verklapte donderdagavond tijdens een sponsordiner van de website Doorbraak.be dat hij de begrotingstabellen bewust achterhoudt voor de oppositie.

Olie op het vuur voor de oppositie, die al sinds woensdag alle cijfers vraagt opdat ze een debat kunnen voeren. Dat zou normaal omstreeks 10 uur van start gaan. Maar als het halfrond effectief opstapt straks, wordt het moeilijk debatteren in het Vlaams Parlement.

(lees verder onder de tweet)

?Al één tabel uit ‘het mapje’ heb ik. Met een tekort in 2019 van min. 81 miljoen euro en min. 600 miljoen euro in 2020, is het niet meer dan logisch dat ?@vlaparl? beschikt over álle begrotingstabellen. En niet enkel omdat de oppositie het vraagt. #transparantie pic.twitter.com/tUrmQnmCAw — Björn Rzoska (@BjornRzoska) October 4, 2019

“Klein kind”

Een overdreven reactie vindt kersvers minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). In een interview in ‘De Ochtend’ op Radio 1 zei hij dat de uitspraak van Jambon helemaal geen kwaad bloed hoeft te zetten. “Het is de heisa niet waard”, klonk het. “Jambon heeft dat inderdaad gezegd en het klopt dat we de begrotingstabellen hebben. Maar de grote cijfers, de krachtlijnen, bijvoorbeeld de investeringen, hebben we wel degelijk al gegeven.”

LEES OOK. Ben Weyts (N-VA) over uitschuiver Jambon: “Het is de heisa niet waard”

Bruno Tobback, Vlaams Parlementslid voor SP.A, spreekt dat tegen. “Er zijn zelfs geen krachtlijnen”, klonk het. “Het is een pijnlijke vaststelling dat dit de eerste indruk is die Jambon wil geven, die van een klein kind die op de speelplaats wat spelletjes speelt.”

Ook Vlaams Belang-parlementslid Filip Brusselmans ziet, net als Rzoska, geen reden om debat te voeren zonder cijfers. Dat zei hij op Twitter.

Hopelijk kiest @LiesbethHomans straks kant vh parlement (en dus vd bevolking). Cijfers eisen of geen debat, anders zie ik weinig reden te blijven zitten. #AutoritaireJan — Filip Brusselmans (@Filip_Bru) October 4, 2019

PVDA-fractievoorzitter Jos D’Haese heeft het dan weer over “een onwaarschijnlijke minachting”.