Man die 3 maanden oude dochter zwaar mishandelde omdat ze huilde van honger, krijgt celstraf van 8 jaar

Brussel - De correctionele rechtbank van Brussel heeft de 36-jarige Cédric V.R. veroordeeld tot een celstraf van 8 jaar en een terbeschikkingstelling van 5 jaar voor poging tot doodslag. In november 2018 gooide hij zijn drie maanden oude dochtertje met volle kracht op de grond omdat ze te veel huilde. Het meisje verbleef een tijdlang op de afdeling intensieve zorgen van het ziekenhuis maar is intussen aan de beterhand. Zo’n tien jaar geleden liep een gelijkaardig incident slechter af: V.R. sloeg toen zijn zes maanden oude zoontje dood nadat die huilde tijdens het spelen van een computerspel.

In augustus 2008 sloeg Cedric V.R. zijn toen zes maanden oude zoontje met de vuist op het achterhoofd, omdat het jongetje huilde terwijl hij een computerspelletje aan het spelen was. Het kind overleed aan de gevolgen van die slag. Nauwelijks enkele maanden eerder was V. al opgepakt omdat hij zijn vriendin en de baby had mishandeld. De Antwerpse correctionele rechtbank veroordeelde hem in 2011 bij verstek tot tien jaar cel, een straf die later werd teruggebracht naar negen jaar cel. Een deel van die negen jaar zat Cédric V.R. uit in de gevangenis, de rest met een enkelband.

Op 11 november 2018 ging liep het opnieuw helemaal mis. Terwijl zijn vriendin een avond uitging met vriendinnen, begon hun dochtertje te huilen van de honger. V.R. gooide het kind hard tegen de grond. Hij belde nog zelf de hulpdiensten, maar het was zijn vriendin die het meisje naar het ziekenhuis bracht. “Ik begrijp niet wat mij bezield heeft”, verklaarde de vader achteraf in de rechtbank. “Ik zit met een zwart gat, plots lag ze daar op de grond, op de speelmat.”

“Correcte strafmaat”

Toen Cedric V.R. vrijdagochtend geboeid de rechtbank werd binnen gebracht, probeerde hij nog oogcontact te maken met zijn ex-partner, de moeder van het slachtoffertje. Tevergeefs. De voorlezing begon meteen waarop ook de onenigheid tussen het parket, de rechtbank en de verdediging opnieuw duidelijk werd. Volgens die laatste is er geen sprake van een opzet om het kind te doden, volgens de rechtbank was die er wel. Dat het drie maanden oude meisje op de speelmat is terechtgekomen, is niet toevallig, meent Kristof Lauwens, de advocaat van V.R. Mocht hij het kind willen doden hebben, had hij haar op de vloer kunnen gooien.

Maar daar is de rechtbank het niet mee eens. V.R. reageert impulsief en agressief, klinkt het daar. Hij verliest de controle en heeft bovendien zelf bekend dat hij het kind met de twee handen en met volle kracht heeft neergegooid, goed wetende dat haar dood een mogelijk gevolg kon zijn. De rechtbank gaat daarom uit van poging tot doodslag. Desondanks krijgt V.R. een milde straf: het parket had oorspronkelijk een gevangenisstraf van 15 jaar gevorderd tegen de man, hij krijgt nu acht jaar. “Een correcte strafmaat” vindt Lauwens, al is nog niet duidelijk of V.R. in beroep gaat. Hij ontkent namelijk elk kwaad opzet.