In dit lab wordt reis van onlinepakje nagebootst

Gent - Het Australische chemiebedrijf Amcor heeft naast de Ghelamco Arena een lab geopend waarin dag in dag uit alle mogelijke verpakkingen een hindernissenparcours afleggen. Te veel online bestelde pakjes blijken immers te scheuren of te lekken.

De labtechnicus stopt een zak hondenbrokken in een kartonnen doos, die hij verder opvult met plastic luchtkussentjes. Vervolgens wordt het pakje in een valmachine eerst negen keer tegen de grond gekwakt, daarna twee uur lang door elkaar geschud op een trilplaat, en ten slotte stevig in elkaar gedrukt door een ander tuig.

In een valmachine of “droptester” wordt het pakje negen keer tegen de grond gekwakt Foto: DVH

“Op die manier bootsen we na wat een gemiddeld pakje allemaal moet doorstaan nadat het online is besteld”, zegt labtechnicus Kenneth An­ciaux. Hij keurt de doos en ziet geen noemenswaardige deuken. Hij opent het pak: de zak hondenbrokken heeft de urenlange beproeving zonder scheuren overleefd. Goed voor een ISTA-certificaat.

“Soms faalt een verpakking in de test”, zegt Ingo Baeyens, hoofd van de research and development labs van Amcor in Europa. “Doppen of spuitmonden zijn vaak de zwakste schakel. Zo krijgt de klant een product afgeleverd dat lekt of gescheurd is.”

Ingo Baeyens en Kenneth Anciaux in het Gentse testlab van Amcor. Foto: DVH

Hindernisparcours

“E-commerce wordt almaar belangrijker”, zegt Virginie Maes, marketingverantwoordelijke van Amcor-Europa. “Maar een product dat online wordt gekocht, moet veel meer hindernissen overwinnen dan als het van de fabriek naar een supermarkt wordt gebracht en daar op een rek gezet. De eerste valrisico’s zijn er in het pakjesmagazijn, waar het door tal van handen gaat. Daarna volgt de lange en vaak hobbelige weg naar een ander land. En ten slotte kan het pakket nog eens worden beschadigd als de koerier het met een bestelwagen tot aan de deur van de klant brengt.”

“Verpakkingen moeten compacter. Nu zijn dozen dikwijls te groot en steken ze vol opvulmateriaal die de klant moet weggooien”, zegt Baeyens.

“Amazon, de grootste speler op de pakjesmarkt, vraagt fabrikanten nu al om dozen op maat van het product te maken. En tegen 2025 zal elk onderdeel van het pakje recycleerbaar moeten zijn.”

Dat Gent voor dit onderzoek is gekozen uit de vijfenveertig Europese vestigingen van Amcor, is een opsteker. “Binnenkort openen we hier een tweede lab. Dat zal zich toeleggen op de duurzaamheid van onze folies en polymeren. De toekomst van Amcor-Gent, dat 450 mensen tewerkstelt, is hiermee verzekerd.”