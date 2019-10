Onderzoekers in Amerikaans Congres verwijten Trump misleiding

In het vooronderzoek naar een mogelijke afzettingsprocedure hebben de voorzitters van de bevoegde commissies in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden zware verwijten gelanceerd aan het adres van president Donald Trump. De president en zijn adviseurs voerden “een campagne met valse informatie en misleiding” om het normaal te laten lijken dat buitenlandse krachten worden geworven voor de beïnvloeding van de Amerikaanse verkiezingen, zo luidt het in een schrijven van Eliot Engel, Adam Schiff en Elijah Cummings aan volksvertegenwoordigers.

De inhoud van Trumps telefoontje met de Oekraïense president Volodimir Zelenski eind juli is bekend. Daarin zette de Amerikaanse president zijn ambtgenoot herhaaldelijk onder druk om een onderzoek op te starten tegen zijn Democratische rivaal Joe Biden. Toch houdt Trump vol niks verkeerd te hebben gedaan. Hij heeft zelfs nu ook China in het openbaar opgeroepen een onderzoek te starten naar Biden en zijn zoon Hunter. “Dat is niet normaal en onaanvaardbaar”, schrijven de drie voorzitters. “Het is onethisch, niet patriottisch en verkeerd.” Amerikaanse presidenten zouden nooit buitenlandse krachten onder druk mogen zetten om hun interne politieke rivalen aan te vallen, luidt het.

Ook minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo krijgt in de brief een stevige veeg uit de pan. Die was op de hoogte van het telefoontje tussen Trump en Zelenski, maar informeerde de binnenlandse geheime dienst FBI of andere strafvervolgingsautoriteiten daar niet over.