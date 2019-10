Ontevreden personeel legt distributiecentra Coca-Cola plat: “Ze dreigen zelfs onze cola-korting af te schaffen”

Hasselt - Sinds vrijdagochtend liggen tweedistributiecentra van Coca-Cola plat. De reden: stukgelopen loonsonderhandelingen en de aangekondigde sluiting van de distributiecentra in Heppines en Hasselt. “Als ze nu ook dreigen om de personeelskorting op Coca-Cola en de andere producten af te schaffen dan lachen ze met het personeel”, zeggen de bonden.

Coca-Cola viert vandaag feest in Gent. Er is een nieuwe blikjeslijn en de frisdrankgigant gaat besparen op afval dankzij dure verpakkingen. Maar de groene en rode jasjes van ACV en ABVV gingen met de aandacht lopen aan de poort. Uit solidariteit met hun getroffen collega’s.

“De loonsonderhandelingen lopen vast”, zegt Marc Buys van ACV. “We halen niet eens het sectorakkoord.” Zijn collega Kristof van ABVV treedt hem bij. “Coca-Cola is een multinational die ontzettend veel winst maakt. De mensen werken hard en zijn flexibel. Maar ze mogen niet delen van de koek. Eén van de plannen, los van de lonen, is het afschaffen van de personeelskorting. Voor veel mensen betekent dat maandelijks een verschil van ongeveer 60 euro per maand met de supermarktprijzen. We vinden dat zeer klein van het bedrijf.”