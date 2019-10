Prins Harry tikt journalist op de vingers: “Doe niet zo”

Tijdens een bezoek aan Zuid-Afrika heeft de Britse prins Harry een journalist op de vingers getikt. Onderweg naar zijn auto stelde journalist Rhiannon Mills hem een ongeplande vraag waarop hij kordaat antwoord gaf. Hij noemde de journaliste bij naam en voegde er aan toe: “Doe niet zo.”

Enkele uren later deed de prins een officiële verklaring waarin hij zei dat de media schuldig is aan meedogenloze propaganda en pestgedrag. Hij voegde eraan toe dat het net dit gedrag was waarvan ook zijn moeder (prinses Diana) een slachtoffer was.

