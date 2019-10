Antwerp-trainer Laszlo Bölöni voor clash met ex-club Standard: “Misschien was ik na Lokeren en Oostende wel té streng”

Antwerp versus Standard is zondag om 18 uur de tweede topper van speeldag 10, na Club Brugge - AA Gent. De Rouches verloren donderdagavond met zware 4-0-cijfers op bezoek bij Arsenal. Ook Laszlo Bölöni volgde de partij van zijn ex-club aandachtig.

“Ik hoorde de commentator zeggen dat Arsenal een budget van 600 miljoen euro heeft. Dan weet je het wel hé”, lachte de Antwerp-coach vrijdag op zijn wekelijkse persbabbel. “Standard botste op een snelle en technische tegenstander, die tot de crème de la crème van het Europese voetbal behoort. Om daartegen iets te beginnen, moet je een dermate hoog niveau halen. Anders krijg je een resultaat zoals donderdagavond.”

Ongewoon Antwerp

De Great Old speelde vorig weekend 1-1 gelijk op het veld van KV Oostende, en veroverde met heel veel moeite een plaats in de achtste finales van de Croky Cup. “Ik ben kwaad op al mijn aanvallers”, reageerde Bölöni scherp na de 4-2-zege tegen Lokeren. “Ik heb de beelden van die twee matchen nog eens herbekeken. Misschien was ik na afloop wel te streng”, gaf de Roemeen nu toe. “Het waren prestaties die men van Antwerp niet gewoon is, omwille van verschillende factoren. Deze week hebben we de puntjes op de i gezet.”

Met Hoedt, Defour en Mirallas knokten drie van de last minute-transfers zich meteen in de basis. De speelminuten voor Gano en Benson blijven vooralsnog beperkt. “Gano heeft de pech dat hij de concurrentie moet aangaan met een sterke Mbokani. Ik heb voorlopig nog niet de ideale oplossing voor beiden gevonden”, aldus Bölöni. “Benson toont zijn kwaliteiten op training, maar de kleine Koji (Miyoshi, red.) heeft zijn waarde in de wedstrijden al bewezen. Van de ene op de andere dag kunnen de rollen omgedraaid zijn, en dan moet hij er staan.”

Foto: GMAX AGENCY

Baby sukkelt met pubalgie

Baby trainde de voorbije twee dagen in de fitness. De vleugelaanvaller sukkelt met pubalgie, een vervelende blessure die er iedere dag weer anders uitziet. Achter zijn naam staat een vraagteken voor zondag. De Laet hervatte donderdag met de groep. Vandaag moet blijken of de Antwerpenaar geen reactie ondervindt aan de hiel.