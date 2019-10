Vrouw (51) onthult simpele Tinder-truc waarmee ze dubbel zoveel matches scoort: “Maar voel me wel wat schuldig”

Een 51-jarige vrouw heeft onthuld hoe het komt dat ze meer succes heeft op de datingapp Tinder, sinds ze een specifiek trucje heeft doorgevoerd. Het “experiment” van de Australische gaat intussen viraal. Al heeft ze er zelf ook wel wat moeite mee: “Ik voel me er wel een beetje schuldig over.”

De moeder van twee uit het Australische Brisbane windt er geen doekjes om: het is niet omdat ze alleenstaande is én kinderen heeft, dat ze niet actief kan zijn op datingsites en -apps zoals Tinder. Ze vindt zichzelf fit, gezond en ook aantrekkelijk, maar toch is het niet altijd makkelijk om op haar leeftijd - de vrouw is 51 jaar oud - een serieuze date te vinden. “Vanaf je vijftigste, lijk je als vrouw onzichtbaar”, zegt ze. “Matchen met iemand compatibel is even zeldzaam als een eenhoorn vinden.” Om die reden ging ze aan het experimenteren.

Kleine leugen

Lorrae maakte verschillende profielen aan op datingsites,met identieke foto’s en informatie. Eén ding veranderde ze wel: haar leeftijd. In plaats van 51 jaar oud schreef ze dat ze twee jaar jonger is, 49 dus. “Mannen zoeken nu eenmaal niet in de categorie van plus vijftig. Sinds mijn leeftijd iets lager is, heb ik vijf keer zoveel succes.”

Hoewel ze niet gelooft dat ze haar leeftijd moet veranderen om iemand te ontmoeten, zei ze dat haar echte leeftijd wel een mentale barrière blijkt voor mannen. “Ik voel me er een beetje schuldig over, ik wil dan ook niet oneerlijk zijn maar gewoon iemand van mijn leeftijd vinden.”

Lorrae zegt nog dat ze altijd eerlijk is als ze iemand ontmoet en meteen haar echte leeftijd onthult.