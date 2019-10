Politie waarschuwt: dieven hebben enkel een touwtje en een rol keukenpapier nodig om uw raam te openen

Lokeren - Ga je weg, ook al is het maar voor even, sluit altijd je ramen. Zeker ook de kantelramen, want die geven je een vals gevoel van veiligheid, zo waarschuwt de politie van Lokeren. Een filmpje bewijst dat het voor dieven maar een koud kunstje is om te ze openen.

Deze zomer waarschuwde de Brusselse politie er al voor. Het was voor veel mensen te warm om de slaap te kunnen vatten. Dus lieten ze ramen openstaan. Gevolg was dat er een forse stijging was van het aantal woninginbraken. En de daders kwamen vaak… via het kantelraam naar binnen. Zonder dat er zichtbare schade was.

Nu toont de politie van Lokeren in een filmpje hoe eenvoudig het is om binnen te breken via die weg. Zonder braaksporen na te laten.

“Een koord en een stukje afvoerbuis of zelfs een rol keukenpapier. Veel meer is er niet nodig om een kantelraam te openen. Zeker oudere modellen van ramen. Die hebben meestal nog een iets grotere hendel, wat het gemakkelijker maakt voor dieven.” Al klinkt bij deuren- en ramenspecialist Belisol wel dat de moderne ramen veiliger zijn.

“Een draai- en kantelraam op kiepstand zetten geeft een vals gevoel van veiligheid. De meeste ramen hebben op kiepstand immers maar één steunpunt en zijn direct te openen”, zegt een inbraakspecialist van de Brusselse politie.

(lees verder onder filmpje)

“Het komt erop neer om een buis of zelfs een keukenrol over de hendel of klink van het raam te brengen. Een koord wordt door de buis gebracht en over het raam gehangen. Door aan de andere kant van het raam aan de koord te trekken, zoals blijkt uit het filmpje, kan men de hendel die bij kiepstand verticaal staat, naar beneden te trekken. Staat de klink horizontaal, is het raam open en kan een inbreker probleemloos naar binnen”, zegt commissaris Rudy De Clerck van de politie van Lokeren.

Inbreken voor dummies

Een cursus inbreken voor dummies, zo noemen sommige inwoners van Lokeren het filmpje van de politie. “Maar dat is zeker onze bedoeling niet. We willen de bevolking vooral waarschuwen en sensibiliseren. We kunnen het honderd keer zeggen, maar door het te tonen, zullen ze misschien meer beseffen dat het toch echt niet zo moeilijk is om een raam te openen”, zegt commissaris De Clerck.

Geen centen van verzekering

Bovendien weigeren nogal wat verzekeringsmaatschappijen het nadeel bij een inbraak te vergoeden wanneer duidelijk bewezen is dat de daders via een kantelraam zijn binnengekomen.

Als een kantelraam openstond op kiepstand tijdens de inbraak, is dat voor veel verzekeraars het bewijs dat er niet als een goede huisvader is gehandeld. Andere verzekeraars zijn dan weer wel soepel: voor hen is een moeilijk te bereiken raam – bijvoorbeeld op de eerste verdieping – op kiepstand geen probleem. Of ze oordelen dat als een openstaand kantelraam zware inbraakschade vertoont, het sowieso toch de bedoeling was van de inbreker om binnen te geraken, of het raam nu op kiep stond of niet, klinkt het bij de Ombudsdienst voor de Verzekeringen.

Ook deze trucs gebruiken inbrekers

*De deurbel afplakken

Er is bijna niets zo irritant als een continu rinkelende deurbel. Inbrekers weten dat ook, daarom plakken ze de deurbel af met een stuk plakband zodat hij continu rinkelt. Als na een paar uur of een dag het plakband niet van de bel is gehaald, grijpen ze hun een kans. De politie adviseert om het plakband niet van de bel af te halen, maar de zekering uit te schakelen. Op het plakband kunnen namelijk vingerafdrukken zitten.

*Zich naar binnen babbelen

Inbrekers hebben de slimste smoezen om je huis binnen te komen. Ze vragen bijvoorbeeld om een glas water of vragen of ze je mobiele telefoon of toilet even kunnen gebruiken. Ook doen criminelen zich vaak voor als iemand anders. Ze doen net alsof ze de nieuwe buren zijn, de politie of elektricien. Wees dus niet te goedgelovig en vraag hun legitimatiekaart.

*Een briefje tussen de deur

Een inbraak voorbereiden doen inbrekers vaak door kleine stukjes papier tussen een deur, raam of kozijn te steken. Of een takje tegen de deur te zetten. Zit dat er na een dag er nog steeds, weten ze genoeg en slaan ze hun slag. Als je zo’n klein briefje tegenkomt, laat het dan zitten en schakel de politie in. Het kan het bewijs zijn dat ze nodig hebben om een inbreker te pakken.

Inbreker zoekt weg van minste weerstand

Inbrekers zoeken volgens commissaris De Clerck de weg van de minste weerstand. Merken ze dat uw woning goed beveiligd is en ze te veel moeite moeten doen om binnen te geraken, zullen ze eerder een ander huis zoeken om hun slag te slaan. Hou daarom rekening met volgende preventietips:

*Zorg voor een alarminstallaties of een buitenlicht met sensor. Er bestaan in de handel ook eenvoudige toestellen om dieven af te schrikken zoals een deurcontactalarm. Je plaatst een klein toestelletje op de deur en ééntje op de deurstijl. Wanneer het aangeschakeld is (op batterijen) en de deur gaat open, gaat er een luid alarm af. Hetzelfde bestaat om aan de onderkant van de deur te plaatsen. Eenvoudig en goedkoop maar efficiënt.

*Leeg nooit sleutels onder mat, bloempot of via koordje in brievenbus. Gebruik eerder een sleutelkluisje.

*Laat ook geen sleutels langs binnen op buitendeuren zitten die men langs de buitenzijde kan zien (via het glas in de deur). Een ruitje inslaan en de dief kan het slot opendraaien.

*Schrijf je adres niet op de sleutelhanger van je sleutel(bos). Als je je sleutels verliest, weet een dief waar hij moet zijn.

*Geen ladder onbeschermd laten liggen

*Laat geen gereedschap rondslingeren rond je huis

*Hang geen berichten aan de deur dat je (even) weg bent (ook niet op een antwoordapparaat van je telefoon)

*Geef je woning geen verlaten indruk (laat ’s avonds een lichtje branden als je weg gaat).

*Maak brievenbus leeg of laat ze door iemand leegmaken. Zit ze te vol, is dat voor inbrekers een teken dat er al een tijdje niemand is geweest.

*Te grote hagen rond de woning zorgen dat inbrekers ongezien hun slag kunnen slaan.

*Doe de achterzijde van je woning dicht als de deurbel gaat , dit is soms een techniek van dieven om je vooraan bezig te houden terwijl men achter je rug aan het stelen is