John Crombez (SP.A) stelt zich niet opnieuw kandidaat als partijvoorzitter

De deadline voor de kandidatuur-voorzitter van SP.A is verstreken. John Crombez, de huidige voorzitter, heeft zich niet kandidaat gesteld. De andere drie kandidaten, Vlaams fractieleider Conner Rousseau en de minder bekende Hannes De Reu en Christ’l Van der Paal, hebben de nodige drie afdelingen kunnen overtuigen en zullen het tegen elkaar opnemen voor de leiding van SP.A.

De kandidaturen moesten vrijdagmiddag om 12 uur binnen zijn. Er zijn drie geldige kandidaturen ingediend: die van Vlaams fractieleider Conner Rousseau en een tweede van Hannes De Reu en een derde van Christ’l Van der Paal, telkens met een running mate.

De SP.A-leden krijgen de stembrieven ten laatste op 16 oktober in de bus. Voor vrijdagochtend 8 november moet hun stem geregistreerd zijn op het hoofdkwartier van SP.A. Op dat moment zal de nieuwe voorzitter gekend zijn, op voorwaarde dat één van de kandidaten meer dan 50 procent van de stemmen haalt. Indien dat niet het geval is, volgt er een tweede stemronde met de twee best geplaatste kandidaten.