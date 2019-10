KRC Genk stelde veruit de jongste ploeg op in de Champions League, Club Brugge net buiten de top tien

Van alle 32 ploegen die op de tweede speeldag van de Champions League in actie kwamen, was KRC Genk met voorsprong de jongste. De 11 basisspelers tegen Napoli waren gemiddeld 22.8 jaar jong. RB Salzburg (23.7) en zusterclub RB Leipzig (23.8) vervolledigen de top 3.

Ter vergelijking: Club Brugge kwam in Madrid aan de aftrap met een elftal van gemiddeld 25.8 jaar. Ajax won in Valencia met een basisploeg van 24.6 jaar. Overigens waren ook de bankzitters van Genk piepjong: 22.4. Enkel Benfica had een iets jongere bank.

De volledige lijst:

KRC Genk 22.8

RB Salzburg 23.7

RB Leipzig 23.8

LOSC Lille 23.9

Ajax 24.6

Chelsea 24.9

Atlético Madrid 25.5

Dynamo Zagreb 25.5

Olympiakos 25.5

Olympique Lyon 25.5

Club Brugge 25.8

SSC Napoli 25.8

Slavia Praag 26.4

Bayern München 26.5

Benfica 26.5

Borussia Dortmund 26.5

Liverpool 26.5

Bayer Leverkusen 26.6

Tottenham 27.3

Valencia 27.4

Barcelona 27.5

Atalanta 27.6

Inter 27.7

Zenit SP 27.8

RS Belgrado 28.0

Manchester City 28.1

Paris SG 28.2

Lokomotiv Moskou 28.3

Shakhtar Donetsk 28.7

Real Madrid 29.0

Juventus 29.4

Galatasaray 30.2