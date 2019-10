Zwijgen over de cijfers om het niet te moeten hebben over besparingen: de tactiek van Jambon is lang niet nieuw

Cijfers of geen cijfers, dat is de vraag. Zeker vrijdag in het Vlaams parlement, waar er strijd werd geleverd tussen kersvers minister-president Jan Jambon en de oppositie. Volgens Vlaams Belang, Groen, SP.A en PVDA is het ongehoord dat de regering weigert voor de dag te komen met de cijfers waarop haar beleid gestoeld is. Volgens Jambon is het debat over de regeerverklaring een politieke discussie en is de begroting iets voor later. Wie heeft gelijk? In elk geval hielden ook de Vlaamse regering-Bourgeois en de federale ploeg van Charles Michel in 2014 de cijfers achter.