Alken -

Fier neemt Sportwereld in Alken geschenken in ontvangst. Zij scoren immers hoog en mogen zich “provinciewinnaar” van Limburg noemen. Onze jury ging alvast op bezoek, want de kroeg maakt nu ook kans op dé ultieme titel van ‘Het Beste Café van Vlaanderen’. “Dit is een café in de pure zin van het woord”, reageert wijnkenner en jurylid Alain Bloeykens alvast.