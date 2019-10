Voormalig kandidaat-voorzitter Rory Stewart houdt het voor bekeken bij Tories

Brits parlementslid Rory Stewart houdt het voor bekeken bij de Conservatieve partij van premier Boris Johnson, en gaat zich als onafhankelijke kandidaat stellen bij de burgemeestersverkiezingen in Londen. Dat maakt hij vrijdag bekend. Stewart - een Tory uit de relatief progressieve stal, die absoluut tegen een brexit zonder akkoord gekant is - nam het in de voorzittersverkiezingen in juni nog op tegen Johnson.

“Het was een groot privilege om Penrith and The Border (Stewart’s kieskring, red.) te mogen dienen de afgelopen tien jaar, dus het is met een zeker verdriet dat ik aankondig dat ik niet deelneem aan de volgende verkiezingen en dat ik mijn lidmaatschap van de Conservatieve partij heb opgezegd.” Zo kondigde Rory Stewart vrijdagochtend zijn ontslag aan via Twitter.

Even later wierp hij zich in de Evening Standard op als kandidaat-burgemeester van Londen. Hij wil aan die verkiezingen op 7 mei 2020 deelnemen als onafhankelijke kandidaat.

Stewart is een Conservatief van het progressievere genre. In juni nam hij het tegen onder meer huidig premier Boris Johnson op in de race naar Downing Street 10. Hij voerde toen vooral campagne met de belofte dat hij een brexit zonder akkoord nooit zou laten gebeuren, in tegenstelling tot Johnson, die daar wel toe bereid is. Stewart was de enige kandidaat die pleitte voor een zachte brexit en schopte het daarmee tot de laatste vijf, op een totaal van tien kandidaten, maar kreeg uiteindelijk niet genoeg parlementsleden achter zich om het tegen Johnson op te nemen in de eindronde.

Rory Stewart ontpopte zich daarna tot een criticus van de nieuwe regering in het parlement, en maakte deel uit van de 21 Conservatieven die met de oppositie mee stemden om een harde brexit op 31 oktober te vermijden. Daardoor was hij de facto al uitgesloten van deelname aan de volgende verkiezingen.

Stewarts kandidatuur voor de sjerp in Londen kan zijn ex-partij wel eens zuur opbreken. Volgens peilingen zou hij nu al op gelijke voet staan met de Conservatieve pro-brexit kandidaat Shaun Bailey, nog voor hij zich officieel kandidaat heeft gesteld. Huidig burgemeester Sadiq Khan van Labour gaat voor een tweede mandaat en staat momenteel op kop in de peilingen.

De 46-jarige Stewart werkte voor zijn politieke carrière voor het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken en richtte ook een ngo op in Afghanistan, waar hij drie jaar lang woonde. Daarnaast was hij hoogleraar aan de gerenommeerde Amerikaanse Harvard-universiteit. In de regering van Theresa May was hij achtereenvolgens staatssecretaris voor Internationale Ontwikkeling, Afrika en Gevangenissen.