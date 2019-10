Antwerpse agenten gaan op de vuist met collega’s uit Brussel: “Er raakten verschillende mensen gewond”

Antwerpen - Bij een zware vechtpartij tussen leden van de Antwerpse politie en hun federale collega’s uit Brussel zijn afgelopen nacht verschillende gewonden gevallen. Bij het gevecht werd Café Modeste op het Zuid zowat kort en klein geslagen. Het Comité P heeft een onderzoek opgestart.

De vechtpartij ontstond tijdens een informeel feestje van politieagenten, dat elke donderdagavond van de maand plaatsvindt in café Modeste op het Zuid. Leden van de politiezone Antwerpen kregen het tijdens het feest aan de stok met leden van DSU Brussel, het zogenaamde Speciale Interventie Eskadron (SIE).

Bij het gevecht werden volgens getuigen zware vuistslagen uitgedeeld en werd er met meubilair gegooid. Voor alle duidelijkheid: de politieagenten waren op dat moment niet van dienst.

De vechtpartij escaleerde nog verder, toen geüniformeerde interventieploegen ter plaatse kwamen bij café Modeste. Ook zij deelden in de klappen. Een bron: “Verschillende mensen raakten gewond bij het gevecht”, aldus de politieman. “Er zijn mensen met schade aan het gebit en geperforeerde trommelvliezen.”

Bij de Antwerpse politie bevestigt men dat er in de nacht van donderdag op vrijdag een vechtpartij heeft plaatsgevonden in het café op het Zuid. “Er zijn volgens onze informatie minstens twee lichtgewonden gevallen. Of er politieambtenaren bij betrokken waren, kan ik niet bevestigen. Dat zal verder onderzocht worden”, zegt woordvoerder Willem Migom.

Omerta

Volgens welingelichte bronnen wilden de Antwerpse politieagenten die een pak slaag kregen geen klacht indienen tegen hun Brusselse collega’s. “Een typisch geval van politie-omerta”, aldus de politieman. “Ook al liggen ze met elkaar overhoop, toch zijn politiemensen vaak geneigd om elkaar in te dekken en geen klacht in te dienen.”