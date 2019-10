Pijnlijke taferelen tijdens jaarlijks vegetarisch festival

Het jaarlijks vegetarisch festival in Thailand is weer van start gegaan en dat zorgt voor bloederige taferelen. Tijdens dit festival tonen aanhangers van het taoïsme dat vegetarisch zijn niet voor kleinzerige mensen is. Zo steken de verschillende deelnemers scherpe voorwerpen door hun lichaam, snijden ze in hun tong en gaan ze zo dicht mogelijk bij afgaand vuurwerk staan. Op deze manier tonen zij hun toewijding ten opzichte van hun geloof en hopen zij dat dit hen zal helpen om weg te blijven van seks, vlees en alcohol. Het feest wordt ook wel eens het Festival van de Negen Keizerlijke Goden genoemd. Volgens oude mythes zou deze negende God hen ook ongevoelig maken voor de pijn die ze zichzelf toedienen.

