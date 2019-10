Machelen stinkt en niemand weet hoe dat komt: “Het pakte op de adem en prikte in neus en ogen”

Machelen / Diegem - Een penetrante geur die prikkelt in de neus en de ogen en die zelfs tot in de woningen binnendringt, zo omschrijven inwoners van Machelen (Vlaams-Brabant) de stank die woensdagavond in de gemeente hing. Voor de tweede keer al. En niemand weet waar de stinkende wolk vandaan komt. En vooral, of ze ook giftig is.

“Machelen stinkt weer en hoe! Zelfs deuren en ramen sluiten helpt niet. Rond half acht was ik in Zaventem waar ik dezelfde indringende geur heb geroken...”, schreef iemand woensdagavond op de Facebookgroep ‘ge zijt van Machelen’. In geen tijd kwamen er meer dan honderd reacties op.

“Het was verschrikkelijk”, zeggen inwoners. Sommigen hadden het over de geur van verbrand rubber, maar de meesten konden de stank niet definiëren. “Maar het pakte op de adem en prikte in de neus en de ogen.”

Marina Baert getuigt dat de geur tot in haar slaapkamer hing en dat zelfs haar hondje er last van had en plots fel ging niezen, wat hij normaal nooit doet.

Ook Kris Jacobs zegt dat de stank hem tot in de slaapkamer achtervolgde.

Volgens dermatologe Monique Michaux uit Machelen had ze last van geïrriteerde ogen. De tranen rolden van haar wangen, zegt ze. Ze kreeg ook hoofdpijn en voelde zich misselijk.

Eerste woensdag van de maand

“Het is een groot mysterie”, zegt burgemeester Marc Grootjans (CD&V). “Vooral omdat we vorige maand hetzelfde hebben meegemaakt. En net als nu op de eerste woensdag van de maand. Op ongeveer hetzelfde tijdstip. Ook buurgemeenten Diegem, Nossegem en Steenokkerzeel werden dit keer geplaagd.”

De grote vraag die iedereen zich nu stelt: waar komt de stank vandaan? En is er enig risico voor de volksgezondheid?

“Ik wil vooral weten of het giftig is”, zegt Marina Baert. Dat weet voorlopig niemand, geeft de burgemeester toe.

“Er zijn afspraken gemaakt met de brandweer. De eerste keer dat het zich weer voordoet, zullen ze onmiddellijk metingen doen. Zo weten we toch al of er enige gevaar is voor de bevolking en of we extra maatregelen moeten nemen”, zegt burgemeester Grootjans.

Aangenomen wordt dat de stank van een fabriek komt die elke eerste woensdagavond van de maand misschien haar installaties kuist waarbij er geuren vrijkomen. Maar welke fabriek? “We liggen hier in een gebied waar nogal wat bedrijven zijn. We kunnen ze moeilijk een na een gaan controleren”, zegt het schepencollege.

Alle tips die de gemeente binnenkrijgt worden onderzocht. “We hebben ons oor al te luister gelegd bij Brussels Airport, bij de Brusselse watermaatschappij Vivaqua en bij het Brussels Instituut voor Milieu (BIM). Maar nergens vonden we de oplossing voor ons probleem. We hopen dat een bedrijf of fabriek zelf contact opneemt en toegeeft zij de oorzaak waren”, zegt de burgemeester.

Ook de politie van de zone Vilvoorde/Machelen-Diegem onderzoekt de zaak.

Een fabriek die haar installaties kuist, illegale lozingen, afvalverbranding… niets wordt voorlopig uitgesloten. Op woensdag 6 november ’s avonds zullen alle diensten paraat staan voor het geval het zich een derde keer voordoet.