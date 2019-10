Club Brugge-trainer Philippe Clement wuift klachten over “verre verplaatsing” van AA Gent weg: “Dan wordt het een soep”

Philippe Clement blikte vrijdag vooruit naar de topper tegen Gent. Bij de Buffalo’s vinden ze het jammer de topper in Jan Breydel komt na een verre verplaatsing naar Oekraïne. Clement wuift die uitlatingen weg. “In 2015 speelden we nog Europees tijdens Play-off 1. Gent vond dat toen nochtans niet zo belangrijk”, verwees hij naar de landstitel van Gent.

Clement blikte nog eens terug op de match in Madrid. De eindbalans was logischerwijs positief. “Ik had de lat heel hoog gelegd”, klonk het. “Niet alleen om intens te spelen en veel duels te winnen, maar ook om de aanvallende opdrachten goed uit te voeren. Ik wou durf. Spelers moesten voor de bal bal komen. Ze hebben dat heel goed ingevuld. Een prestatie op zo’n niveau zorgt voor veel vertrouwen.” Al stak er ook iets. “We hebben nu al vier of zelfs zes punten moeten hebben. Dan ziet onze situatie in de groep er helemaal anders uit”, aldus Clement. “We hebben te weinig punten voor hetgeen wat we gebracht hebben. Maar het is nu zo. Er volgen nog vier interessante matchen in deze poule. Onze grote uitdaging is nu om nog vier keer hetzelfde te brengen.”

Er volgde ook een woordje over het onderzoek van de UEFA naar de uitlatingen van Vormer. Hij zou de scheidsrechter beledigd hebben. “Volgens mij is er niet veel gezegd geweest tegen de ref. Daar wordt nu veel commotie rond gemaakt, maar wij kunnen enkel afwachten en zien hoe de UEFA reageert.”

Foto: EPA-EFE

LEES OOK. Vertrek Buffalo’s uit Oekraïne uitgesteld door vliegtuigcrash

Verre verplaatsing

Zondag volgt opnieuw een topmatch: ploeg in vorm AA Gent komt op bezoek. Gent-manager Michel Louwagie duwt de favorietenrol alvast richting Club. Bij de Buffalo’s vinden ze het spijtig dat blauw-zwart twee dagen langer kon recupereren na een Europese match.

“In 2014-2015 (het kampioenenjaar van Gent, nvdr.) hadden wij 17 wedstrijden meer gespeeld dan hen. We speelden nog Europees tijdens de play-offs. Maar toen vonden ze dat daar precies niet zo belangrijk. Als je Europees speelt, weet je wat er te wachten staat”, klonk het droogjes bij Clement. “Wanneer je in onze kalender ook geen toppers tegen elkaar mag programmeren na een Europese week, dan wordt het helemaal een soep. Wij moesten ook tegen Genk spelen na de match in Linz. Heb je ons horen klagen? Wij zoeken geen excuses en we zijn niet bezig met het schema van andere clubs.”

Europese verplaatsing naar Real of niet: Clement wil zijn ploeg zondag gewoon weer zien knallen. “Gent, Eupen, Real Madrid of eender wie: het gaat altijd om de punten. Elke match winnen, dat blijft onze ambitie. Je groep kan geen 70 wedstrijden op een seizoen top zijn, maar het is wel een betrachting.”