Ex-schepen verdacht van plofkraak getuigt in tranen op proces: “Ik had beter niks gewist”

Lommel - In de Hasseltse correctionele rechtbank is vrijdagnamiddag het proces voortgezet over twee plofkraken in Lommel en Kinrooi, waarin ook ex-schepen van Lommel Anick Berghmans (sp.a) terecht moet staan. Het openbaar ministerie vraagt voor haar vier jaar cel en een ontzetting uit de rechten voor zeven jaar. Vier andere beklaagden riskeren celstraffen van twaalf tot zeventien jaar. De voorzitter van de rechtbankzetel vroeg hoe Berghmans hierop terugkeek. “Ik vind het verschrikkelijk dat ik hierin terecht ben gekomen”, zei Bergmans, terwijl ze in tranen uitbarstte.

De plofkraak op bpost in Lommel gebeurde op 21 juni 2018. De daders van de plofkraak met een buit van bijna 238.000 euro hadden hun Audi onder een zeil in de schuur aan de woning van Berghmans gestald. Ze had die vraag om de auto er te stallen gekregen van de voortvluchtige vijftiger P.H. uit het Oost-Vlaamse Zele, die 17 jaar cel riskeert. De drie Nederlanders en P.H. worden ook verdacht van een plofkraak op de ING in Kinrooi op 4 juni 2018.

Tuinfeest voor kinderen

“Ik kreeg inderdaad de vraag om een auto bij mij in de schuur te stallen. De documenten van dat voertuig bleken nog niet in orde. Ik had hem gezegd dat als hij zeker wilde zijn of er genoeg plek was, hij zelf moest komen kijken. Ik had er het volste vertrouwen in, want ik zei hem de sleutel op het slot te laten. Ik wilde dat voertuig voor 25 juni wel weg, omdat ik een tuinfeest voor de kinderen van mijn danslessen wilde geven”, zei Berghmans vrijdag in de rechtbank.

Zenuwachtig

“Achteraf bekeken was het wel raar dat ik een briefje achter mijn ruitenwisser vond. Daarna heb ik de gsm in de brievenbus gevonden, maar ik heb er niks mee gedaan. Ik ben door niemand onder druk gezet. Ik heb inderdaad de simkaart van mijn eigen gsm doorgespoeld. Ik voelde dat het niet goed was. Stel u eens voor in welke situatie ik toen beland was. Ik stuiterde volledig. Ik had een vriend aan de lijn. Het enige wat hij zei was: ‘Wis alles’. Mijn vriend zei me toen ook dat te doen. Ik had beter niets gewist, want dan had u duidelijk gezien dat ik niets afwist van deze toestanden”, zei een zenuwachtige Berghmans aan de drie rechters. Daarna kregen de vijf advocaten het woord.