Boris Johnson zal EU in brief om uitstel Brexit vragen als er geen deal uit de bus komt

De Britse premier Boris Johnson zal de Europese Unie in een brief om uitstel van de brexit vragen als Brussel en Londen tegen 19 oktober geen akkoord hebben onderhandeld. Dat blijkt uit regeringsdocumenten die zijn ingediend bij een Schotse rechtbank, weet het Britse persagentschap Press Association.

De oppositie in het Britse Lagerhuis slaagde er enkele weken geleden in de regering te dwingen Europa opnieuw om uitstel van de brexit te verzoeken, als er uiterlijk een dag na de Europese top op 17 en 18 oktober geen nieuw onderhandeld echtscheidingsakkoord op tafel ligt. Ze deed dat met de steun van 21 parlementsleden van Johnsons eigen Conservatieve partij. Bedoeling was om een harde brexit op 31 oktober te vermijden.

Wet overtreden

Maar de regering leek zich daar niet zomaar bij neer te willen leggen. Johnson bleef erbij dat het Verenigd Koninkrijk op 31 oktober uit de Europese Unie moet stappen, met of zonder deal, en zei zelfs dat hij “nog liever sterft in een gracht” dan uitstel te vragen. De oppositie hamerde erop dat de regering in dat geval de wet zou overtreden.

Nu lijkt Johnson alsnog van plan zich bij de wet neer te leggen, bericht Press Association vrijdag. In een rechtszaak over de hele affaire voor een Schotse rechtbank heeft de regering documenten ingediend waaruit moet blijken dat Johnson Brussel een brief zal sturen waarin hij om uitstel vraagt als een akkoord niet mogelijk blijkt. De advocaten van de regering lichten die documenten later vandaag/vrijdag nog toe in de rechtbank.

Geen uitstel

Volgens Conservatief parlementslid Steve Baker is er echter niets veranderd aan het regeringsstandpunt. “Het betekent niet dat we zullen uitstellen. Het betekent niet dat we in de EU zullen blijven tot na 31 oktober. We zullen vertrekken”, zegt Baker aan de BBC. De Britse pers had het eerder al over een achterpoortje waardoor Johnson in één brief om uitstel zou kunnen vragen, en dat in een andere brief zou kunnen intrekken. Op die manier zou hij de wet respecteren, en tegelijkertijd een harde brexit op 31 oktober doorduwen.