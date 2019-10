Beroemde ABBA-zanger Björn Ulvaeus in de bres voor Greta Thunberg: “Het patriarchaat doet het in z’n broek van angst”

De zestienjarige klimaatactiviste krijgt heel wat bagger over zich heen, vooral na haar gepassioneerde en emotionele speech op de VN-top. De Zweedse muzikant Björn Ulvaeus, bekend als bandlid van de legendarische formatie ABBA, springt in de bres voor zijn jonge landgenote. Hij verdedigt Thunberg in een videoboodschap, waarin hij fier verkondigt dat de bedenkster van de al even legendarische Pippi Langkous, de jonge activiste leuk zou hebben gevonden. Maar Ulvaeus haalt ook snoeihard uit naar de gevestigde orde en “oude mannen zoals mezelf”.