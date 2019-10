Dit is het Beste Café van Antwerpen

Breendonk / Liezele / Puurs-Sint-Amands / Ruisbroek -

Als blije broers nemen ze elkaar in de armen bij Bar Bruur. Terecht ook, want na een stemming van 135.000 lezers kwamen zij er uit als “provinciewinnaar” in Antwerpen. Onze jury ging alvast op bezoek, want de kroeg maakt nu ook kans op dé ultieme titel van ‘Het Beste Café van Vlaanderen’. “Een levendig café”, reageert journalist en jurylid Chris Snick enthousiast.