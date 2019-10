Grootste Belgische schikking ooit goedgekeurd met Zwitserse bank: 295 miljoen euro om niet vervolgd te worden

De schikking tussen de bank HSBC en de Belgische autoriteiten is door de raadkamer goedgekeurd. Dat heeft de bank vrijdag bevestigd. Met 295 miljoen euro is het de grootste schikking ooit in ons land.

De bank betaalt om vervolging af te kopen. Meer dan 3.000 Belgische klanten van de HSBC Private Bank in het Zwitserse Genève konden jarenlang miljarden euro’s zwart geld verborgen houden voor onze fiscus. De schikking raakte bekend in augustus. De raadkamer diende dit wel nog te controleren. De schikking is uiteindelijk goedgekeurd door de raadkamer, meldt de bank vrijdag. HSBC is “tevreden” dat het dossier kan worden afgesloten.