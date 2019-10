Woede in Duitsland: politie schiet ontsnapte zebra dood

De dood van een ontsnapte circuszebra heeft in Duitsland heel wat ophef veroorzaakt. Twee zebra’s ontsnapten woensdag uit een circus en zetten een drukke autosnelweg op stelten. De politie slaagde erin een van de dieren te vangen, maar schoot de andere zebra - de vijfjarige Pumba - dood nadat het dier een ongeluk had veroorzaakt. “Het is een drama”, aldus de circusdirecteur, die een “getalenteerde” zebra verliest. De vrouw dient klacht in tegen de schutter.

De zebra’s braken los uit hun habitat nadat het circus was gearriveerd in Tessin, een gemeente in het noorden van Duitsland. Een van de dieren kon snel worden gevangen met wat voedsel, maar Pumba verzeilde op een autosnelweg.

De zebra beschadigde meerdere voertuigen, waardoor de agenten besloten het dier neer te schieten. “Er was geen andere oplossing mogelijk”, klinkt het. De politie vreesde dat het dier in zijn verzwakte staat nog meer auto’s zou vernielen.

“Pumba had gemakkelijk kunnen worden verdoofd”, aldus de woedende circusdirecteur. “Het is een drama.” De vrouw dient nu een klacht in tegen de schutter. Ze krijgt steun van heel wat Duitsers en ooggetuigen. “Er was geen gevaar”, zegt ooggetuige Petra Melchin. “Pumba was vermoeid en liep met zijn kop naar beneden.”

Dierenrechtenorganisatie PETA meent dat het incident opnieuw bewijst dat “zebra’s niet in een circus thuishoren” omdat ze daar niet veilig kunnen leven.