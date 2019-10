Geen water meer uit de kranen en te veel uit de toiletten, maar Defensie heeft geen geld om het op te lossen: “We zitten letterlijk in de shit”

In de legerkazerne van Aarlen zitten de militairen letterlijk ‘in de shit’. De toiletten zijn verstopt. En in plaats van dat alles wordt afgevoerd, komt het naar boven. Tot in de gangen. In de onderofficierenschool van Saffraanberg, in Limburg, komt er dan weer geen water uit de kranen. Opvallend is dat generaal Marc Thys zelf toegeeft dat Defensie geen middelen heeft om zijn gebouwen te onderhouden.

“Geen geld”. Het is stilaan een standaardantwoord bij Defensie voor wie iets vraagt of voor wie een probleem aankaart. Zelfs de meest elementaire herstellingen worden blijkbaar op de lange baan geschoven. Getuige hiervan is de Facebookpost van militairen van de basis in Aarlen. Omdat ze zelf niet meer op hun gemak naar toilet kunnen gaan hebben ze foto’s van het sanitair gepost. “We zitten letterlijk in de shit”, klinkt het.

De toiletten zijn verstopt en lopen over. Tot in de gangen al. Maar de herstelling laat op zich wachten.

En ze zijn helaas niet alleen. In de onderofficierenschool van Saffraanberg in Sint-Truiden zitten ze geregeld zonder water. Woensdag nog kwam er geen druppel uit de kraan. De oorzaak is nog altijd niet gevonden.

Kolonel Abts, korpsoverste van de school, erkent het probleem en stuurde deze zomer al eens iedereen naar huis omdat er geen water was.

Yves Huwart van legervakbond ACMP kent het probleem. “Het sleept al langer aan. Het wordt tijd dat het definitief wordt aangepakt”, zegt hij.

Maar altijd is het probleem hetzelfde: geld...

Zoals ik al zei in onderstaand interviewhttps://t.co/xzyyu4evvk

Defensie heeft nooit de structurele middelen gehad om zijn gebouwen te onderhouden. In Evere heb ik ook al medewerkers gehad die letterlijk in de shit zaten. https://t.co/g8ki2FJVIB — General Marc Thys (@general_thys) October 4, 2019

De militairen in de kazerne Onderluitenant Callemeyn in Aarlen kunnen intussen wel op begrip rekenen vanuit onverwachte hoek: generaal Marc Thys twitterde dat Defensie nooit de structurele middelen heeft gehad om zijn gebouwen te onderhouden. “In Evere heb ik ook al medewerkers gehad die letterlijk in de shit zaten.”

Het is uitzonderlijk dat een generaal zulke uitspraken doet en dat bewijst ook dat de toestand wel heel erg moet zijn. Maar dat zeggen de militairen en de vakbonden natuurlijk al lang.