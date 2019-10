Borgloon / Hoepertingen -

In een stacaravan op een erf aan de Truierweg in Hoepertingen bij Borgloon is donderdag het levenloze lichaam van een man gevonden, dat meldt de regionale televisiezender TV Limburg. De veertiger met Poolse nationaliteit lag er waarschijnlijk al enkele maanden. Het parket stuurde een wetsdokter ter plaatse, die tot de vaststelling kwam dat de man een natuurlijke dood is gestorven. Het onderzoek is daarmee ook afgerond.