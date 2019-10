Johan Walem grijpt in na mager begin EK-kwalificatiecampagne

Johan Walem grijpt in na het matig begin van de Belgische nationale belofteploeg in de kwalificaties voor het EK van 2021. Zijn 23-koppige selectie bevat negen nieuwkomers in vergelijking met de selectie voor de vorige twee EK-kwalificatiematchen. Onder meer Zinho Vanheusden (Standard) is opnieuw van de partij, doelman Gaëtan Coucke (Genk) is er voor het eerst bij. Op 15 oktober ontvangen de jonge Duivels Moldavië in Leuven.