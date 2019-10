AA Gent-tegenstander Saint-Étienne zet coach aan de deur

Eén dag na het magere 1-1 gelijkspel in eigen huis tegen Wolfsburg heeft de Franse eersteklasser Saint-Étienne, tegenstander van AA Gent in groep I van de Europa League, zijn coach Ghislain Printant de laan uitgestuurd. Claude Puel is zijn opvolger, zo maakte de club vrijdag bekend. Hij ondertekent er een contract tot 2022.

Na twee speeldagen telt de Franse recordkampioen nog maar één punt in de Europa League, eerder gingen ze in de Gentse Ghelamco Arena al met 3-2 onderuit. In de Franse Ligue 1 loop het helemaal voor geen meter. Met acht punten uit evenveel wedstrijden komen ze niet verder dan de voorlaatste plaats. Vorig seizoen eindigden ze nog op een knappe vierde plaats. Nadien nam de 58-jarige Printant, die 2,5 seizoenen assistent-coach was geweest, over van Jean-Louis Gasset.

De resultaten bleven echter uit en dus is het al aan de ervaren Puel om het schip recht te trekken. De Fransman zat zonder club sinds zijn ontslag bij Leicester City in februari. Opvallend: Puel was in de Ligue 1 van 2008 tot 2011 coach van Olympique Lyon, aartsrivaal van Saint-Étienne. Bij die laatste club wordt hij naast hoofdtrainer ook algemeen manager. Zondag staan beide clubs alvast tegenover elkaar op de negende speeldag.