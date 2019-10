Moordenaar in commissariaat Parijs neergeschoten door 24-jarige stagiair die pas 6 dagen aan de slag was

De agent die de moordtocht van een 45-jarige medewerker van de Parijse politie donderdag kon stoppen, was een 24-jarige stagiair, die er amper zes dagen aan de slag was.

Het moet een waanzinnig moment geweest zijn, donderdagnamiddag in het politiekantoor van Parijs. De 45-jarige Mickaël H. staat op en valt er collega’s die net aan hun lunchpauze willen beginnen aan met een mes. Hij steekt drie agenten neer, onder wie ook zijn directe overste. In zijn vlucht loopt hij de trappen op en onderweg steekt hij nog twee collega’s neer, van wie er ook één sterft. Uiteindelijk belandt Mickaël H. op het binnenplein van het commissariaat, waar hij oog in oog staat met de 24-jarige stagiair. Eerst vraagt hij de man het mes te laten vallen. Maar wanneer die laatste dat niet doet, schiet de jongeman. Twee keer, de dader zijgt neer en sterft.

Vrijdag, daags na de aanval, zette politiechef Didier Lallemant zijn heldhaftige agent in de bloemetjes. “Het gaat hier niet om jeugd of leeftijd”, zei hij. “Moed en doorzetting zie je over alle leeftijden. Bovendien toont deze tussenkomst aan hoe goed onze opleiding precies is.”