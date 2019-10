Eden Hazard heeft een chocolade standbeeld in Antwerpen

Côte d’Or is vanaf 2020 een nieuwe partner van de Rode Duivels en de Red Flames. De overeenkomst geldt minstens drie jaar. Dat kondigden het chocolademerk en de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) vrijdag aan.

Côte d’Or en de KBVB onthulden in Chocolate Nation in Antwerpen een standbeeld in chocolade van aanvoerder Eden Hazard. Daarnaast werden ook elf fresco’s in chocolade getoond met daarop memorabele momenten uit de geschiedenis van de Belgische nationale ploeg. In de zomer van 2020 zou daar nog één bij kunnen komen met een gouden randje, zo klinkt het verwijzend naar het komende EK.

“De KBVB is erg trots om een nieuw Belgisch topmerk als partner aan te trekken, en dit bovendien uit een nieuwe sector”, stelde Manu Leroy, Directeur Communicatie en Marketing van de KBVB. “We hadden immers nog geen voedingsmerk onder onze partners en aangezien men al etende trek krijgt, ben ik ervan overtuigd dat we samen geweldige dingen zullen doen.”