Heisa over nieuwe roman Toni Coppers: vrouw dient klacht in tegen psycholoog, die zelf naar rechter stapt

Een ex-patiënte van Erik De Soir heeft bij de beroepscommissie een klacht ingediend tegen de traumapsycholoog. Ze beschuldigt hem ervan haar verhaal te hebben doorgespeeld aan misdaadauteur Toni Coppers, die er in ‘Het Vergeten Meisje’ meteen een roman van gemaakt zou hebben. “Zelfs de namen zijn niet veranderd.” Maar Standaard Uitgeverij en de auteur ontkennen dat dat gebeurd is. Erik De Soir zegt op Facebook dat hij een klacht indient wegens laster en eerroof.

Standaard Uitgeverij en misdaadauteur Toni Coppers ontkennen dat zijn jongste boek “Het vergeten meisje” gebaseerd zou zijn op bestaande dossiers van traumapsycholoog Erik De Soir. Een patiënte getuigde tegenover de VRT-redactie dat ze gedetailleerde flarden van haar levensverhaal terugvindt in het boek. Ze diende ook een klacht in bij de beroepscommissie die de werking van psychologen controleert. “Op geen enkele manier, rechtstreeks of onrechtstreeks, is ‘Het vergeten meisje’ een weerslag van wat er in het leven van mevrouw is gebeurd”, zegt de uitgeverij.

Bloedbad

Het boek “Het vergeten meisje” gaat over een wijkagente die in shock gaat als ze tijdens een routinecontrole een bloedbad aantreft. De psycholoog die haar behandelt, stelt voor om haar te hypnotiseren. Tijdens die sessie komen ook haar onverwerkte jeugdtrauma’s naar boven.

Een van de ex-patiënten van De Soir ziet gelijkenissen met haar levensverhaal. “Zelfs de namen zijn niet veranderd. Veel mensen in mijn omgeving herkennen zich met naam en toenaam in het boek”, zegt de vrouw aan de VRT. Ze is geschokt dat een psycholoog die ze in vertrouwen nam de info zou hebben doorgespeeld. Met haar dagboek én het misdaadboek is ze naar de beroepscommissie gestapt. Daar bevestigen ze dat er klacht is ingediend.

Zowel auteur Coppers als zijn uitgeverij ontkennen echter met klem dat Erik De Soir ook maar één persoonlijk dossier zou hebben doorgegeven als onderzoeksmateriaal voor de voorbereiding van het boek.

Eén gesprek

De auteur bevestigt wel dat hij begin dit jaar contact opnam met de bekende traumapsycholoog, waarna één uitvoerig gesprek volgde in zijn praktijk. “Daar heb ik hem gevraagd om me stap voor stap door een klassiek hypnoseproces te leiden. Zijn beschrijving heb ik samengevoegd met mijn andere research over het onderwerp./ Tijdens dat lange gesprek is er op geen enkel ogenblik een naam van een patiënt gevallen, noch is er over een specifieke case van een van zijn patiënten gepraat.”

De VRT nam contact op met de Limburgse traumapsycholoog, die hetzelfde beweert. Volgens De Soir was het patiëntendossier van de vrouw ook al vernietigd. Op Facebook reageert hij ook op de hela heisa. “Ik voel mededogen voor de verliezen die zij in het leven geleden heeft en voor de schokervaringen die ze heeft moeten meemaken, maar ik zal in samenspraak met mijn raadsheer klacht neerleggen voor laster en eerroof”, klinkt het. “Het is jammer dat ik dit niet heb kunnen bespreken met de persoon waarvoor ik me jaren heb ingezet voor haar herstel.”