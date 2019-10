Video werpt nieuw licht op arrestatie van zwarte man: “Dit gaat er zo slecht uitzien”

Begin augustus dook een opmerkelijke foto op in de Amerikaanse staat Texas. Op de foto was te zien hoe twee blanke agenten een zwarte man wegleiden met een touw, terwijl ze op hun paard zitten. De foto ging in geen tijd de wereld rond en lokte veel verontwaardigde reacties uit. De politie gaf intussen bovenstaande bodycambeelden vrij van de arrestatie.