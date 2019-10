Topmannen van Club Brugge ondervraagd in dossier Propere Handen

Bart Verhaeghe en Vincent Mannaert, respectievelijk voorzitter en CEO van Club Brugge, zijn vandaag verhoord in het dossier Propere Handen. Dat wordt aan onze redactie bevestigd.

De twee topmannen van Club Brugge werden ondervraagd door de gerechtelijke politie in Hasselt. De twee zou gevraagd zijn om uitleg te geven aan facturen die betaald werden aan makelaar en spijtoptant Dejan Veljkovic.

Veljkovic loodste twee seizoenen geleden Mats Rits, Karlo Letica en Ivan Tomecak naar Club Brugge. De Servische voetbalmakelaar was de spilfiguur in het grote voetbalschandaal “Propere Handen”, maar sloot een deal met het federaal parket voor een rol als spijtoptant. In ruil voor openheid in zijn criminele boekhouding en contacten kreeg hij de ­garantie nooit nog een dag in de cel te ­moeten doorbrengen. Ook andere clubleiders, die in het verleden met Veljkovic hebben gewerkt, werden of worden nog ondervraagd door de speurders in Hasselt.