Bouwunie vraagt overgangsperiode van een jaar voor afschaffen woonbonus

Bouwunie is niet te spreken over de plannen van de Vlaamse regering om de woonbonus eind dit jaar onmiddellijk af te schaffen. De beroepsvereniging vraagt om een overgangsperiode van een jaar in te voeren.

Vrijdag maakte Vlaams minister voor Wonen Matthias Diependaele (N-VA) bekend dat er geen overgangsperiode komt voor de afschaffing van de woonbonus, het belastingvoordeel dat mensen nu nog kunnen krijgen bij het aangaan van een woonlening.

Degelijke compensatie

De afschaffing is extra pijnlijk voor wie nieuwbouw- of renovatieplannen heeft, vindt Bouwunie. “Woonleningen worden niet alleen aangegaan voor de aankoop van een woning, maar ook voor nieuwbouw en renovatie. Dergelijke projecten worden meestal lang op voorhand ingepland. Door de woonbonus op korte termijn af te schaffen zet men al wie vanaf 1 januari een nieuwbouw of grotere renovatie heeft gepland een financiële hak”, argumenteert gedelegeerd bestuurder Jean-Pierre Waeytens.

Ook SP.A vraagt vrijdag om een uitstel. “Er zijn zeker redenen om het systeem te hervormen, maar deze overhaasting zorgt enkel voor chaos. Bij de notarissen, de immomakelaars en de banken”, zegt Vlaams Parlementslid Maxim Veys. “Stel de hervorming uit tot 1 juli of tot 1 januari 2021”, zegt hij. Veys wijst erop dat de oppositie ten vroegste binnen twee weken in debat kan gaan met de minister in de commissie Wonen. Tegen dan is het eigenlijk al te laat. SP.A vindt nochtans dat er wel degelijk redenen zijn om aan het systeem te sleutelen. “Maar voor ons moet er een degelijke compensatie komen, in de vorm van een volledige afschaffing van de registratierechten.”