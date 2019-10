1 op 2 slachtoffers van mensenhandel is een man: “Of wie denk je dat zo goedkoop je auto wast?"

Antwerpen -

Het schrijnende verhaal van F., de man van 63 die in het Antwerpse als huisslaaf in weer en wind buiten moest slapen, laat niemand onberoerd. Toch greep in die drie jaar niemand in. Vzw Payoke, dat hem opvangt en specifiek werkt met slachtoffers van mensenhandel, pleit voor meer burgerzin. “Als een veel te jonge vrouw langs de weg staat te tippelen, slaan we in het beste geval nog alarm. Maar vergeet niet: één op de twee slachtoffers van mensenhandel in ons land is een man.”