Visser krijgt boete omdat hij ‘spookvaart’ op Noordzee

Adinkerke / De Panne - Een 39-jarige Nederlander heeft van de strafrechter in Veurne een geldboete van 1.200 euro gekregen wegens zijn roekeloos gedrag op de Noordzee.

Op 5 maart 2018 stelde de Belgische Marine vast hoe de man voor de kust van De Panne levensgevaarlijke manoeuvres stelde. De man maakte een zware inbreuk op het zogenoemde verkeersscheidingsstelsel op de Noordzee. Het gaat om een internationaal verdrag dat aanvaringen op de Noordzee moet voorkomen en al in 1972 ondertekend werd.

Concreet voer de man met zijn vissersschip 1.200 meter in de verkeerde richting tegen de verkeersstroom in. In die stroom varen grote schepen op de uitgestippelde route op de Noordzee. De vissersschepen mogen die route wel doorkruisen maar niet volgen, laat staan in tegengestelde richting. De Nederlander deed dat toch en deed dat bovendien traag want zijn netten waren uit om te vissen.

Verschillende schepen wilden met de visser radiocontact opnemen om hem op zijn gedrag te wijzen maar de man had zijn radio doodleuk uitgezet. Ei zo na had zijn roekeloze gedrag zelfs zware gevolgen want een containerschip moest voor hem uitwijken om een aanvaring te voorkomen.

Leden van de Belgische marine maakten melding van het incident aan de autoriteiten en konden het tafereel zelfs filmen. Zowel de man zelf, een Nederlander uit Arnemuiden die vaart met de ARM15 ‘De Vrouw Jannetje’ als zijn firma krijgen elk 1.200 euro boete.