Prins Harry dient klacht in tegen tabloids

De Britse prins Harry gaat gerechtelijke stappen nemen tegen de eigenaars van de kranten The Sun en The Daily Mirror. De tabloids zouden telefoons gehackt hebben.

De beslissing om een klacht in te dienen komt er na een uitval van de prins over hoe de Britse media omgaat met zijn vrouw Meghan. Harry publiceerde een brief waarin hij de tabloids beschuldigt van het opeenstapelen van leugens. “Die onophoudelijke propaganda heeft een menselijke kost, zeker wanneer ze bewust vals en kwaadaardig is. En ook al hebben we ons altijd sterk gehouden, ik kan niet beginnen te beschrijven hoe pijnlijk het is geweest.” Ook verwees hij naar zijn mama Diana: “Ik ben mijn moeder verloren en nu zie ik hoe mijn vrouw het slachtoffer wordt van dezelfde krachten.”

Details over de klacht zijn er niet, volgens Buckingham Palace zou het gaan om het onderscheppen van voicemailberichten. Ook News Group bevestigt dat de klacht is ingediend. Prins Harry laat zich bijstaan door de firma Clintons, die in het verleden al gelijkaardige zaken heeft aangespannen én gewonnen.

Of de Britse royals recent zijn afgeluisterd, is niet bekend. Het zou ook kunnen gaan om gevallen uit het verleden. Harry en zijn broer William stonden centraal in hackingzaak van het begin van dit millennium. Toen was het gebruikelijk dat bepaalde journalisten van de tabloids inbraken op voicemails van bekende figuren om zo verhalen te vinden.

Meghan Markle zelf diende ook al een klacht in tegen The Mail on Sunday omwille van een inbreuk op haar privacy. De krant had een brief van de voormalige actrice aan haar vader in de krant gepubliceerd.

