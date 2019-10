De Franse ‘glasblazer’ Verallia, die onder meer de bokalen van Nutella produceert, is vrijdag met succes naar de Parijse beurs gegaan. Het werd meteen de grootste beursgang in Parijs sinds 2017 en de op drie na grootse in Europa dit jaar.

