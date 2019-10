Man reist wereld rond om schoonvader te verrassen, maar mooi gebaar eindigt dramatisch

Een man die de halve wereld rondreisde om zijn schoonvader te verrassen, heeft dat met zijn leven bekocht. De 37-jarige Christopher Bergan vloog vanuit z’n geboorteland Noorwegen naar de States en klopte er aan bij Richard Dennis (61), zijn schoonvader. Maar toen liep het mis.

Het was afgelopen dinsdag de verjaardag van Richard Dennis. In Gulf Breeze, een stad in de staat Florida, klopte ’s avonds laat iemand hard aan de voordeur. Maar toen Dennis opendeed, was er niemand te zien. Plots sprong zijn schoonzoon uit de bosjes, maar daar had Dennis niet op gerekend. Net omdat er zo laat nog bezoek was, dacht hij aan een overval. En dus opende Dennis het vuur, hij had een semi-automatisch wapen meegenomen.

De man werd zwaar getroffen door de schoten en stierf vrijwel meteen. Pas na zijn dood ontdekte Dennis wie hij had neergeschoten. De politie noemde het voorval een ‘vreselijk ongeluk’. Dennis zou ook niet worden aangeklaagd.