Boris Johnson sterft dan toch niet liever in de gracht: premier zal uitstel voor Brexit vragen, tenzij hij alsnog wet kan omzeilen

Premier Boris Johnson zal dan toch een verlenging van Artikel 50 vragen als er geen Brexit-akkoord is na de Europese top van 19 oktober. Eerder had hij nochtans gezegd “liever te sterven in een gracht” dan uitstel te vragen voor de Brexit. Maar uit rechtbankdocumenten blijkt nu dat Johnson zich zou schikken naar de wet die hem verplicht uitstel te vragen. Hoewel: de premier liet ook uitschijnen dat hij toch nog troeven achter de hand houdt.