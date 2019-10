Harde kern Anderlecht protesteert voor de match tegen Charleroi met “Coucke buiten”

“Coucke buiten”, dat is de boodschap die de harde kern van de Anderlechtfans vrijdagavond op spandoeken in het bezoekersvak van Charleroi omhoog hing. De supporters zijn de aanhoudende malaise binnen de club beu en daar heeft de aanstelling van Frank Vercauteren als hoofdcoach weinig aan veranderd. Voorzitter Mark Coucke staat vrijdagavond in Charleroi onder politiebescherming in Charleroi wegens bedreigingen van fans. Kersvers trainer Vercauteren arriveerde voor de match in het gezelschap van manager Michael Verschueren en bekeek de match samen met Verschueren en Kompany vanuit de eretribune.