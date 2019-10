Kankerverwekkende stof in maagzuurremmers? Middeltjes uit voorzorg teruggeroepen

Er zijn mogelijk problemen met maagzuurremmers. Daarom worden ze uit voorzorg uit de handel gehaald.

In die geneesmiddelen op basis van ranitidine is een nitrosamineonzuiverheid (NDMA) gedetecteerd. Zo’n NDMA zou in grote hoeveelheden kanker kunnen veroorzaken. Het is aanwezig in voeding en in watervoorraden, maar meestal is dat onschadelijk wegens de kleine dosissen.

Toch is het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) begonnen met een herbeoordeling van het productieproces. Uit voorzorg roepen de betrokken bedrijven de geneesmiddelen terug of plaatsen ze de geneesmiddelen in quarantaine. In België gaat het om Zantac, Ranitidine EG, Ranitidine Mylan en Ranitidine Sandoz, zo staat te lezen op de website van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG).

Geneesmiddelen met ranitidine worden gebruikt om de productie van maagzuur te verminderen bij patiënten met aandoeningen zoals brandend maagzuur en maagzweren. Ze zijn zowel zonder als op medisch voorschrift beschikbaar. Er zijn alternatieve geneesmiddelen op basis van andere actieve bestanddelen die dezelfde oplossing bieden voor dergelijke aandoeningen.

Uit voorzorg zijn de geneesmiddelen op basis van ranitidine ofwel in quarantaine geplaatst bij de betrokken bedrijven ofwel teruggeroepen tot op het niveau van de apotheek. Patiënten die de geneesmiddelen in hun bezit hebben, kunnen die verder gebruiken. Het FAGG en het EMA raden patiënten trouwens aan om hun geneesmiddelen normaal te blijven gebruiken, hun behandeling niet te onderbreken en bij twijfel hun behandelende arts en/of apotheker te contacteren.

Ook in andere landen kwamen de autoriteiten al met een terugroepactie, onder meer in Frankrijk en Nederland.