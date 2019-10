Alweer nieuwe beschuldigingen van misbruik tegen uroloog Bo Coolsaet: al meer dan tien vrouwen melden zich

Er blijven zich vrouwen melden die zeggen dat ze misbruikt zijn door de uroloog Bo Coolsaet. Dat meldt VTM Nieuws vrijdag en wordt bevestigd door een bron dichtbij de zaak.

In Antwerpen staat de 80-jarige uroloog Bo Coolsaet terecht voor de aanranding en verkrachting van een minderjarige patiënte. Sinds het nieuws over de rechtszaak kwamen nog tien andere vrouwen naar voren, enkelen onder hen dienden ook klacht in. Sinds de zitting op 18 september zouden daar nu nog vrouwen bijgekomen zijn.

De verdediging van Coolsaet is niet op de hoogte van de nieuwe aantijgingen. “Maar we zullen niet aarzelen klacht in te dienen tegen lasterlijke aangiften die lichtzinnig worden ingediend”, laat advocaat Kris Luyckx weten.

De zaak waar Coolsaet voor vervolgd wordt, gaat over feiten die dateren van 2006. Een vrouw die toen 15 jaar was, zei dat de uroloog haar tijdens een consultatie met een vibrerend apparaat tot orgasme had gebracht, en haar betast en gekust had. Het openbaar ministerie vraagt de vrijspraak omdat er onvoldoende bewijs zou zijn.