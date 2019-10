Drugstrafikanten redden Spaanse agenten die hen achtervolgden op zee… en worden opgepakt

Drugstrafikanten hebben vrijdag Spaanse agenten van de Guardia Civil, een politie-eenheid met militaire en civiele functies, die hen op zee achtervolgden moeten redden. Vervolgens zijn de trafikanten opgepakt.

De feiten speelden zich vrijdagochtend af nabij Mijas, aan de Costa del Sol, toen de politiemensen met hun boot de achtervolging van een verdachte motorboot inzetten.

In volle achtervolging kwamen de twee boten met elkaar in botsing, waarbij de drie agenten in zee belandden en hun boot ongecontroleerd in cirkels vaarde en voor hen een gevaar vormde. Andere agenten van de Guardia Civil riepen met een megafoon vanuit een helikopter de drugstrafikanten op om hun collega’s te hulp te schieten, wat de trafikanten ook gedaan hebben.

Uiteindelijk zijn de vier drugstrafikanten opgepakt. Tachtig balen hasj, goed voor een gewicht van zowat drie ton, die in het water belandden, zijn in beslag genomen. Vanuit het nabijgelegen Marokko worden heel wat drugs naar het zuiden van Spanje gesmokkeld.