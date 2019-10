Belgische extremisten oefenen in Oekraïense burgeroorlog

“Onder de buitenlandse strijders die actief zijn op het front van de Oekraïense burgeroorlog, zijn twee Belgen gesignaleerd.” Dat meldt het Amerikaanse onderzoeksbureau The Soufan Center. Volgens onze bronnen kunnen er dat meer zijn, maar zeker is dat niet. De politie heeft wel weet van meerdere landgenoten van extreemrechtse signatuur die geregeld naar Oekraïne trekken “om er te oefenen. Of ze ook effectief aan de gevechten deelnemen, weten wij echter niet.”

The Soufan Center lijst in een lijvig rapport over de Oekraïense burgeroorlog om en bij de 20.000 foreign fighters op die afkomstig zijn uit 50 landen. Sommigen strijden aan pro-Russische kant, anderen steunen de Oekraïense onafhankelijkheidsstrijders. Aan welke kant ze ook staan, de Oekraïnestrijders kunnen in twee groepen worden ingedeeld: enerzijds mensen die vanuit een ideologisch standpunt vertrokken zijn, anderzijds mensen die het gewoon voor de kick van het vechten doen.

Welke ook de motivatie is, waarnemers maken zich zorgen over het fenomeen. “Mensen van extremistische signatuur gebruiken Oekraïne als oefenterrein, net zoals jihadstrijders in Afghanistan en Syrië zijn gaan trainen. Wij moeten ons dan ook dezelfde vraag stellen als voor de ex-jihadisten : wat moeten wij met die nieuwe foreign fighters aanvangen als ze terugkeren naar het moederland?”